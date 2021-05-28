تحرك عراقي نحو إيران لمعالجة تدني الإيرادات المائية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المائية العراقية، يوم الجمعة، أنها ستتحرك في الأيام القليلة القادمة من أجل معالجة تدني الإيرادات المائية المتدفقة من إيران.

جاء ذلك في تصريحات لوزير الموارد المائية مهدي رشيد خلال زيارته لسد دوكان في محافظة السليمانية للاطلاع على الخزين المائي والواردات المتحققة فعليا ومتابعة أعمال التأهيل والصيانة الدورية في السد، وفق بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال رشيد، إن "الزيارة اليوم إلى سد دوكان وبالامس إلى سد دربنديخان تأتي للاطلاع على واقع المشاكل والمعوقات التي تواجه المشاريع في عموم المحافظات وإقليم كوردستان" .

واضاف أن "السنة سنة شحيحة من خلال انحسار الامطار وقلة الغطاء الثلجي التي أثرت بشكل كبيرة على الايرادات المتحققة من دول الجوار والمنبع وخصوصا الجارة إيران حيث انخفاض إيرادات سد دوكان بحدود 70%عن العام السابق".

واشار رشيد الى أن "الوزارة لديها تحركات مع الجارة إيران في الأيام القليلة القادمة من خلال اجتماع فني عالي المستوى لمناقشة تدني الايرادات المائية في سدي دوكان ودربنديخان وكذلك نهر الكارون في جنوبي البلاد".

وأوضح أن "هناك أمورا فنية كثيرة على جدول المباحثات بين الطرفين فضلا عن تحركات مماثلة مع الجارة تركيا"، مؤكدا "نعمل مع كل الأطراف من أجل تقاسم الضرر".

ولفت الى ان "الوزارة تتعامل مع ملف مهم يمس حياة المواطنين الا وهو المياه"، مطمئنا "الجميع أن المياه مؤمنة خلال هذا الصيف والشتاء القادم".

يشار الى ان وزير الموارد قد اعلن خلال الشهر الماضي عن قيام تركيا بتقليل الايرادات المائية الى النصف في نهري دجلة والفرات والى اغلاق وتحويل بعض الروافد في داخل ايران مما شهد شحة كبيرة وخاصة في محافظة ديالى.