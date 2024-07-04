تحرك سويدي عاجل لإنقاذ 3 مواطنين من حبل المشنقة في العراق

شفق نيوز/ كشفت وزارة الخارجية السويدية، يوم الخميس، عن حكم السلطات العراقية على ثلاثة من مواطنيها حُكم بالإعدام، لتورطهم في حادث إطلاق نار، لافتة إلى أن مواطنا رابعا ربما يواجه أيضا العقوبة نفسها بسبب جريمة أخرى.

واستدعت الحكومة السويدية، القائم بالأعمال العراقي الشهر الماضي، للاحتجاج على عقوبة الإعدام بحق أحد الثلاثة المتورطين في حادث إطلاق النار، في وقت لا تطبق السويد عقوبة الإعدام وتعارض تطبيقها تحت أي ظرف.

وذكرت وزارة الخارجية السويدية، أنها تلقت تأكيدا أن سويديين اثنين آخرين أُدينا فيما يتعلق بالجريمة نفسها وسيُعاقبان بالإعدام".

وأضافت الوزارة في بيان لها: "المعلومات التي تلقيناها عن عقوبات الإعدام شديدة الخطورة ونعمل على ضمان عدم تنفيذها".

وفي يونيو، ذكرت صحيفة أفتون بلادت أن المتهمين تورطوا في إطلاق النار على مواطن سويدي آخر في العراق في يناير كانون الثاني الماضي.

وأفادت الوزارة، بأنها تلقت تقريرا عن الحكم على سويدي رابع بعقوبة الإعدام في جريمة أخرى متعلقة بالمخدرات، إلا أنها لا يمكنها تأكيد المعلومات.