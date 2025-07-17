تحرك رسمي لإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات بلا استثناء

شفق نيوز- واسط

وجه وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، يوم الخميس، بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، وعدم استثناء أي جهة مهما كانت عائديتها، وذلك على خلفية حادثة حريق "الهايبر ماركت" في الكوت والتي اودت بحياة العشرات.

وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، ان "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، عقد اجتماعاً في قيادة شرطة محافظة واسط، برفقته وكيلا الوزارة لشؤون الأمن الاتحادي والشرطة، بحضور اللجنة المكلفة بالتحقيق ومتابعة الحادث المأساوي الذي وقع في مدينة الكوت".

واضاف البيان، ان "الوزير وجه باتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة وإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط وضوابط الأمن والسلامة في بغداد والمحافظات وعدم استثناء أي موقع أو محال تجارية مهما كانت عائديته أو ملكيته"، مشدداً على ضرورة أن تأخذ هذه اللجنة دورها وعدم التهاون في هذه الإجراءات، مؤكداً أن "أي مقصر سيتم محاسبته وفق القانون".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن رئيس دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، أن حصيلة ضحايا الحريق داخل المركز التجاري في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، تتجاوز 60 شخصاً، فيما كشف أن المركز أنشئ بلا موافقات لمخالفته إجراءات السلامة.