تحرك دولي لإنشاء قاعدة بيانات وحصر أعداد المفقودين في العراق

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الدولية لشؤون المفقودين، يوم الأحد، عن تحرك دولي مع الحكومة العراقية لإنشاء قاعدة بيانات لحصر أعداد المفقودين في العراق.

وقال نائب رئيس بعثة العراق في اللجنة الدولية، فواز عبد العباس، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد المفقودين قبل وبعد الحرب على تنظيم داعش متضاربة، ولا توجد أعداد حقيقية لهم، و أحد أهم أسباب ذلك هو عدم وجود قاعدة بيانات لدى الحكومة العراقية".

وأضاف "إننا في اللجنة نعمل مع الجهات الحكومية لإنشاء قاعدة بيانات وحصر أعداد المفقودين حسب اوقات وتاريخ فقدانهم".

وتابع عبد العباس "هناك الكثير من الجهات تعمل على حصر أعداد المفقودين في العراق، ونحن بالتنسيق مع مكتب حقوق الإنسان في مجلس الوزراء نعمل على إنجاز ملف المفقودين وحصر اعدادهم".

يشار إلى أن المئات من العراقيين المدنيين والعسكريين فقدوا منذ سنوات خلال فترة ظهور تنظيم القاعدة ومن ثم تنظيم داعش، إلى جانب فقدان أشخاص على يد عصابات الجريمة المنظمة.