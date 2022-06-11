تحرك دولي لكبح جماح "الحمى النزفية" في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة المستشفى البيطري في محافظة ذي قار، اليوم السبت، عن وجود تحرك دولي للقضاء على مرض الحمى النزفية في المحافظة.

وذكر مدير المستشفى، عماد ذياب لوكالة شفق نيوز، إن "منظمة الصليب الأحمر الدولي و بالتعاون مع إدارة المستشفى في المحافظة ، قررا إطلاق حملة كبرى تشمل جميع مناطق ذي قار، لغرض الحد من تفشي فيروس الحمى النزفية".

وبين، أن " المنظمة الدولية أنعشت خزينة المحافظة بمستلزمات طبية كبيرة، فضلا عن 100 عامل دولي يرافق 21 فرقة تابعة لادارة المشفى".

وأضاف ذياب، أن "الحملة الدولية ستستمر لمدة 10 ايام، على ان تنطلق يوم الاثنين المقبل من هذا الأسبوع".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 27 حالة وفاة نتيجة الإصابة بمرض "الحمى النزفية" في عموم البلاد، بينها حالة وفاة واحدة في اقليم كوردستان.

وما تزال محافظة ذي قار تحتل الصدارة بفارق شاسع عن المحافظات العراقية الأخرى في تسجيل عدد الإصابات بفيروس الحمى النزفية.