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تحرك حكومي - برلماني لتشريع قانون حماية الطفل في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-19T13:40:40+0000
تحرك حكومي - برلماني لتشريع قانون حماية الطفل في العراق

شفق نيوز/ أكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، يوم السبت، سعي الوزارة مع مجلس النواب لتشريع واقرار قانون حماية الطفل.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الاول لهيئة رعاية الطفولة يوم السبت الموافق 19-11-2022، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وقال الأسدي خلال الاجتماع الذي حضره اعضاء الهيئة الممثلين عن الوزارات، إن "مجلس النواب ولجنة الاسرة والطفولة مهتمة بتشريع قانون حماية الطفل، مشيرا الى "الجهود التي تبذلها الوزارة لإقرار القانون بعد تقديم جميع الملاحظات من قبل اعضاء الهيئة".

وشدد على، "اهمية تجاوز جميع العوائق بعد مناقشة واقعية للقانون من قبل المعنيين بالطفولة، مؤكدا ضرورة ان يكون القانون تكاملي ويلائم الاعراف الاجتماعية للمجتمع العراقي والعربي".

واكد الاسدي على "اهمية الدور الذي يؤديه اعضاء الهيئة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد والتي افرزت الكثير من التحديات التي تواجه الطفولة في العراق"، لافتا الى ان "الوضع الحالي يحتاج الى تضافر الجهود من جميع المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع الاطفال".

هذا واستمع للملاحظات التي تم طرحها من قبل اعضاء وممثلي الوزارات المعنية بالطفولة لغرض انضاجها وتوحيدها من اجل اقرار وتشريع قانون الطفل باسرع وقت، وفقاً للبيان.

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