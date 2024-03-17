تحرك جديد ضد "الست وهيبة".. كاتب المسلسل يقدم ملفاته للقضاء: العمل تعرض للتحريف

شفق نيوز/ اتهم مؤلف الجزء الأول من مسلسل عالم الست وهيبة صباح عطوان، يوم الأحد، الجهة المنتجة للجزء الثاني من العمل الدرامي العراقي، بتحريف أحداث المسلسل وإعادة شخصيات "ميتة" في الجزء الأول، مؤكداً أنه قدم ملفاته للقضاء العراقي.

وقال العطواني، وهو مؤلف الجزء الثاني من العمل، في منشور له على فيسبوك، تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "لا زالت القضية المقامة من قبلنا ضد الجهات المنتجة والعارضة لمسلسل (عالم الست وهيبة) أمام القضاء مستمرة، لما تضمنه النص المعروض من تحريف وتزوير لأحداث المسلسل الأصلي المقدمة ملفاته من قبلنا الان لخبراء القضاء، لاسيما بعد إعادة الموتى من شخصيات المسلسل احياءً بطريقة فجة، لم تنل ثناء الجمهور، وفبركة احداث زائفة بالاستعانة بمؤلفين غير عراقيين تجاوزا على حقوقنا القانونية في النص، بتجاهلنا ودون اخذ موافقتنا وعلمنا".

وأضاف أن "المسلسل في حالته الراهنة غير ملائم ويرسل خطابات ضارة للمجتمع، ولا يتوافق مع رؤيتنا الدرامية، ولا صنعتنا للأحداث من خلال الأحداث الملفقة والمزورة والمفبركة فيه مما أفقدنا حضورنا ،ورؤيتنا ،في المسلسل تماما، فليس لنا الآن فيما يعرض سوى خمس كلمات لا غير وهي: (عالم الست وهيبة صباح عطوان)".

وكان السيناريست صباح عطوان، قد صرح سابقاً بأنه سيقاضي الجهة المنتجة للمسلسل عالم الست وهيبة الجزء الثاني، بسبب مشاكل في تعديل السيناريو.

وكان الوقف الشيعي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم الأحد، عن اتخاذه إجراءات دستورية وقانونية تجاه الإساءة إلى الرموز الدينية في الأعمال الدرامية، وذلك بعد مطالبات نيابية بوقف مسلسل درامي عراقي يحمل عنوان "عالم الست وهيبة".

وقال في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "اتخذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة تجاه كل من يحاول ويسعى للإساءة إلى الرموز الدينية المقدسة، كما أنه لن يسمح للساعين إلى ذلك".

ونشر الوقف، "وثائق رسمية سابقة توضح التحركات القانونية بحق المؤسسات الاعلامية التي أساءت من خلال عرضها لمسلسل سابق تم إيقافه من قبل هيئة الإعلام والاتصالات بتحرك من الديوان".

وأضاف، في الأيام السابقة "لوحظ من خلال الرصد الإعلامي للديوان" اساءة من قبل احدى المؤسسات الإعلامية لمقدسات دينية عليا لابناء الشعب العراقي وثوابته ورمزيته، واجهت رفضاً كبيراً من المجتمع العراقي وخالفت الدستور والقانون العراقي وضوابط مؤسسات الدولة بمختلف العناوين والمسميات ؛ لذا اقتضى اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق من يرتكب تلك الجرائم وبما يضمن تحقق الردع العام.

وأكد البيان، أن ديوان الوقف الشيعي يجدد حرصه على محاسبة كل من يحاول الإساءة للمعتقدات الدينية من خلال إتباع الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور العراقي.

ويطالب نواب، بإيقاف بث المسلسل العراقي "عالم الست وهيبة"، حيث رأوا في شخصيات المسلسل إساءة للرموز الدينية، ومقتبسة من حزب "البعث" المحظور في البلاد.

ويقول هؤلاء النواب، إن هناك إساءة عمدية للرموز الدينية في المسلسل الذي يعرض على قناة (UTV) العراقية، معتبرين أن اختيار شخصية (مهيدي ابو صالح) فيها إشارة واضحة تتضمن الإساءة العمدية بصيغة "الكناية والتورية" إلى شخصية الإمام المهدي وهو (الإمام الثاني عشر والأخير عند الشيعة الاثنا عشرية).