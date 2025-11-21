تحرك بصري ضد حفل غنائي يعتزم إحياءه الفنان محمد عبد الجبار (وثيقة)

شفق نيوز - البصرة

قدّم المحامي ضرغام البعاج، اخباراً إلى محكمة تحقيق البصرة طالب فيه بإيقاف إقامة حفل غنائي يعتزم احياءه الفنان والمطرب العراقي محمد عبد الجبار قبل حلول نهاية الشهر الجاري.

وطبقاً للاخبار المقدم والمُذيَّل بتوقيع البعاج، فإنه "بتاريخ 27 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر تُقام حفلة ماجة و(غناء ورقص) في منتزه (البصرة لاند) بحضور المطرب محمد عبد الجبار، ولكون مثل هكذا حفلات تسيء الى للمبادئ والشعائر الحسينية، وتورث ضغائن طائفية لا نعرف من يكون خلف ذلك حيث تتزامن مع" ذكرى وفاة فاطمة الزهراء بنت نبي الاسلام محمد عبد الله وزوج ابن عمه الإمام علي بن ابي طالب.

وأضاف أنه "لما تشكل هذه الحفلة من فعل اجرامي يتناسب مع خرق الآداب والذوق العام، وكذلك يشكل جريمة وفق أحكام المادة 373 من قانون العقوبات العراقي المرقم 111 لسنة 1969"، مطالبا من محكمة تحقيق البصرة تدوين أقواله بهذا الصدد.

وشهدت محافظة ذي قار، قبل أيام، جدلاً حول الفعاليات الفنية وتحديدا حفل الفنان محمد عبد الجبار وعدد من الفنانين، ضمن فعالية ترويجية لمشروع استثماري، رغم تأكيد المنظمين أن الحفل سيقتصر على "الأغاني الوطنية"، إلا أنه أثار الحديث حول إلغاء الفقرات الغنائية بداعي" القدسية"، كما حصل في كربلاء عام 2019 أثناء افتتاح بطولة غرب آسيا، ومهرجان بابل 2021 حين ألغيت الفقرات الغنائية بداعي "القدسية".

ودافع ناشطون عن الحفل معتبرين أن "الاعتراضات لا تمثل هوية الناصرية المدنية، وأن التركيز على منع الفعاليات الفنية يتجاهل ملفات أكثر إلحاحاً مثل الفساد وسوء الخدمات".