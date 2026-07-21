تحذير نيابي من "كارثة بيئية" في ميسان تطال أكثر من 150 ألف نسمة

شفق نيوز- بغداد

حذرت النائبة عن محافظة ميسان (جنوبي العراق)، ضحى السدخان، يوم الثلاثاء، من كارثة بيئية وصحية ناجمة عن تلوث مياه نهر دجلة في المحافظة، داعية إلى تدخل حكومي عاجل وفتح تحقيق في أسباب توقف مشروع معالجة المياه.

وقالت السدخان، خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى مجلس النواب ببغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن تلوث مياه نهر دجلة في محافظة ميسان تسبب بكارثة بيئية، مشيرة إلى أن أكثر من 150 ألف نسمة تعرضوا لتلوث المياه، خصوصاً في قضاء الميمونة وناحية السلام.

وأضافت أن الجهات المعنية باشرت بالتحري عن الموضوع، إلا أن الحلول لم تكن جذرية، مؤكدة أن نسبة تلوث المياه بلغت 100%، وأن عينات أُخذت من مياه الإسالة داخل المنازل السكنية.

وأوضحت أن المياه التي تصب في النهر هي مياه مجارٍ وفضلات، لافتة إلى أن سكان المنطقة نظموا احتجاجات منذ سنوات، كما زارها عدد من المسؤولين، لكن من دون التوصل إلى حلول.

وأشارت إلى أن منطقة نهر البتيرة تشهد انتشار أمراض، بينها الجرب وأمراض الكلى والحساسية، ووصفت الوضع بأنه يمثل أزمة بيئية وصحية في قضاء الميمونة.

وأكدت أن أهالي المنطقة لا يريدون حلولاً ترقيعية، وإنما معالجة جذرية، مبينة أن هناك مشروعاً لمعالجة أزمة المياه، لكنه تعرض للتجاوزات والإهمال وتوقف عن العمل، ولا توجد فيه كوادر عاملة أو كهرباء لتشغيل منظومة تصفية ومعالجة مياه المجاري قبل وصولها إلى النهر.

وطالبت السدخان بتدخل حكومي عاجل، وفتح تحقيق شفاف في الجهات التي تسببت بتوقف المشروع في منطقتي البتيرة والسلام، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين المصابين بالأمراض الجلدية.

كما دعت وزارات البيئة والموارد المائية والزراعة، إلى جانب مفوضية حقوق الإنسان، إلى التدخل العاجل وإنقاذ أهالي المنطقة من الكارثة البيئية.

وفي السادس من تموز الجاري، أعلن مجلس النواب العراقي تخصيص جزء من جلسته، لمناقشة تلوث مياه نهري دجلة والفرات، في وقت حذر فيه مرصد متخصص بشؤون البيئة من ارتفاع حالات الإصابة بالفشل الكلوي بنسبة 6 آلاف بالمئة، إلى جانب زيادة الإصابات بالسرطان.