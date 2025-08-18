تحذير نيابي من "ثورة" جنوبي العراق بسبب العطش

شفق نيوز- بابل

حذر عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية، ثائر مخيف، يوم الإثنين، من "ثورة في الجنوب"، في ظل تفاقم أزمات المياه والزراعة والكهرباء.

وقال مخيف في منشور عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، إن "العطش، وانعدام الزراعة، وانقطاع الكهرباء، كلها عوامل تضغط على المواطنين في محافظات الجنوب"، مؤكداً أن "صبر الناس ليس بلا حدود".

ودعا عضو لجنة الزراعة والمياه، الحكومة إلى "معالجة هذه الأزمات بشكل عاجل، قبل أن تتحول إلى احتجاجات واسعة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد".

وتتعرض المجتمعات الريفية لتغيير ديمغرافي وحركة نزوح تحت وطأة الجفاف الذي يشتد في عموم أنحاء العراق ولا سيما في المحافظات الجنوبية، ما تسبب في تدهور الثروات الحيوانية والسمكية، وتراجع جودة التربة، وأثر سلباً على السلم الغذائي والتوازن البيئي الموجود في الأرياف.

وفي وقت سابق، نشرت مجلة فوربس الأمريكية تقريراً أشار إلى أن العراق – ومعه دول مثل سوريا ولبنان والأردن – يمر بجفاف "غير مسبوق" قد يكون الأسوأ خلال قرون.

وعزت الصحيفة الأسباب، إلى تغيّر مناخي عالمي، قلة الأمطار، تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات، وسوء إدارة الموارد المائية.

يذكر أن الاحتياطي المائي في العراق حاليا لا يتجاوز 10 مليارات م³، بينما نحتاج لـ18 ملياراً لتغطية الصيف فقط.