تحذير نيابي: الأمن الغذائي في العراق مهدد و60% من الأراضي الزراعية تواجه الجفاف

شفق نيوز- بغداد

حذّرت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب، يوم السبت، من تفاقم الأزمات البيئية والمناخية في العراق، مؤكدة أن البلاد تواجه تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والمجتمعي نتيجة شحّ المياه وتدهور البيئة وتزايد نسب التلوث.

وقالت عضو اللجنة النائبة زوزان كوجر، لوكالة شفق نيوز، إن "الخسائر التي تكبدها العراق بسبب التغيرات المناخية وشح الموارد المائية كانت كبيرة جداً، وأثّرت بشكل مباشر على الثروة الحيوانية والزراعية، ولاسيما في المحافظات الجنوبية".

وأضافت كوجر أن "نحو 40% من سكان العراق يعتمدون في معيشتهم على مهن الزراعة والصيد وتربية المواشي، مما يجعل هذه الفئات أكثر عرضة للخطر مع استمرار موجات الجفاف وارتفاع الملوحة ونفوق الأسماك والمواشي".

وأشارت إلى أن "القطاع الزراعي هو الأكثر تضرراً، إذ يستهلك نحو 80% من المياه في العراق، إلا أن 60% من الأراضي الزراعية فُقدت فعلياً، فيما تواجه 70% منها خطر التصحر والجفاف".

وشددت النائبة على "ضرورة وضع خطط استراتيجية عاجلة لإنقاذ القطاعين الزراعي والحيواني، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة من التلوث والجفاف، فضلاً عن دعم المزارعين ومربي المواشي لتقليل نسب الهجرة والنزوح إلى المدن".

ويعاني العراق من أزمة مائية استثنائية أدت إلى جفاف العديد من الأنهر الفرعية ومساحات شاسعة من الأهوار والمسطحات المائية إلى جانب انخفاض مناسيب المياه في السدود الخزنية، جراء شح الأمطار وحرمان تركيا من حصص العراق المائية.

وتعرض العراق إلى أربعة مواسم جفاف خلال الأعوام (2017، 2021، 2023، 2025)، وكان الجفاف الأخير هو "الأقسى منذ نحو 80 عاماً"، بحسب الخبير البيئي أحمد صالح.

وكان عضو مجلس النواب العراقي رائد المالكي، ذكر مؤخرا، أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله امتنع عن التصريح بشأن حجم الخزين المائي في سد الموصل الحيوي الذي يُعد أكبر السدود في البلاد.

ومن المفترض أن يزور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، يوم غد الأحد، العاصمة بغداد، لبحث العديد من الملفات، أبرزها ملف المياه، وسط توقعات بالتوصل لاتفاق مشترك بين البلدين.