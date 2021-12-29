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تحذير من نهار الخميس لثلاث محافظات عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-29T19:12:42+0000
تحذير من نهار الخميس لثلاث محافظات عراقية

شفق نيوز / توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، عودة فرص هطول أمطار غزيرة غداً الخميس، مصحوبة بأجواء باردة، في مناطق متفرقة من العراق.

وذكر عطية، في تدوينة له، أن "أجواء يوم الخميس، ستستمر ما بين غائمة وغائمة جزئيا في عموم مدن العراق، مع عودة فرص هطول الأمطار اعتبارا من فجر وصباح الغد، في جنوب غرب البلاد، وبادية الجنوب، مصحوبة بفترات من الغزارة" .

وأضاف أن "فرص هطول الأمطار، ستتجه لاحقاً نحو بقية مدن الجنوب والفرات الأوسط خلال النهار، ثم تشمل أيضا العاصمة بغداد وواسط خلال المساء".

وأوضح عطية، أن "هذه الأمطار في العموم متفاوتة ما بين خفيفة إلى معتدلة، وستأخذ طابع الاستمرارية (الديم)"، محذراً من أن يشهد "نهار الخميس، غزارة في بعض الأماكن من مدن، البصرة، ذي قار، جنوب ميسان، وكذلك بادية الجنوب صباحاً".

ورجح المتنبئ الجوي، أن "تتوقف فرص الأمطار خلال ساعات مساء الخميس والليل، مع استمرار تواجد السحب في الأجواء، وبرودة نسبية متوقعة أيضاً، مع استمرار درجات الحرارة على حالها".

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