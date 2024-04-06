تحذير من نشاط للرياح وأمطار "مزنية" في العراق

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، يوم السبت، من نشاط للرياح وأمطار ذات طابع رعدي ربيعي "مزنية" في مناطق متفرقة من العراق.

وقال الزيادي، لوكالة شفق نيوز، إن "البلاد ستتأثر بمنخفض ممطر متوسط الفعالية تحديداً ساعات فجر ونهار غد الأحد"، موضحاً أن "الأمطار بالمجمل ستكون رعدية بين متوسطة الشدة إلى خفيفة، وغالباً في أماكن متفرقة خاصة المنطقه الشمالية والشرقية من البلاد، فضلاً عن أمطار متفرقة في باقي المدن".

وحذر المتنبئ الجوي من "نشاط الرياح غداً الأحد وإثارة غبار محلي"، مشيراً إلى أن "الحالة ستنحسر صباح الاثنين، وتتجدد الأمطار عصر الثلاثاء ويوم الأربعاء المقبل".

وأضاف أن "الأمطار ستكون في أماكن مختلفة ذات طابع رعدي ربيعي (مزنية) خاصة المدن الشمالية والوسطى، وتتزامن الحالة مع عبور جبهة هوائية لطيفة الأربعاء مصحوبة بنشاط رياح شمالية غربية تؤدي إلى أنخفاض الحرارة بفارق ثلاث درجات".

ولفت الزيادي، إلى أن "إمكانية حدوث حالة ماطرة قبل منتصف الشهر الحالي".