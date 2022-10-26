تحذير من مواد إشعاعية "شديدة الخطورة" في الموانئ العراقية 

شفق نيوز/ شددت وزارة البيئة العراقية، اليوم الأربعاء، ضرورة التحفظ على كميات "سماد الداب" الموجودة في الموانئ وعدم استخدامها لحين ظهور نتائج الفحوصات على العينات .

وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية التابعة للوزارة وليد الموسوي، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه استناداً لتوجيهات مجلس الوزراء ووزارة البيئة بجرد وإحصاء المواد الكيميائية في القطاعين العام والخاص، لخطورة المواد الكيميائية والبيولوجية والحربية على البيئة نفذ فريق مشترك من الدائرة ومديرية بيئة البصرة والمركز المشترك للتنسيق والرصد ومديرية مخابرات البصرة ومديرية الأمن وجهاز الأمن الوطني وقيادة شرطة البصرة ومركز شرطة حماية البيئة ، كشفاً بيئياً على مخازن الشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية وتحديدا على مصنع إنتاج اسمدة الداب لمعرفة مدى مطابقتها للضوابط والشروط البيئية.

وبين الموسوي ان الفرق المتخصصة جمعت نماذج لإجراء الفحوصات المختبرية والاشعاعية في المختبرات ومركز الوقاية من الاشعاع وذلك بعد انتشار معلومات بوجود مواد مشعة في تلك المواد مشددا على ضرورة التحفظ على كميات سماد الداب الموجودة في الموانئ وعدم استخدامها لحين ظهور نتائج الفحوصات على العينات .