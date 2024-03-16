تحذير من أمطار وحبات برد في العراق خلال يومين

شفق نيوز/ حذر خبير الأرصاد الجوية، صادق العطية، يوم السبت، من أمطار غزيرة يرافقها تساقط حبات البرد "الحالوب"، في مناطق عراقية متفرقة.

وقال عطية، في تدوينة له على منصات التواصل الاجتماعي، إن "فرص الأمطار ستنتهي في المناطق التي تتأثر بها حاليا وهي (ميسان وديالى) قبل ظهر السبت، وربما تستمر شرق واسط لما بعد الظهر".

وأضاف أن "الأجواء ستعود للاستقرار المؤقت بانتظار تأثير حالة منتصف الأسبوع التي ستبدأ تأثيراتها اعتباراً من يوم الأثنين وذروتها يوم الثلاثاء ونهايتها يوم الأربعاء تدريجياً، وتستمر في مدن الشمال لغاية ليل الأربعاء".

وحذر العطية، من "غزارة الأمطار في أماكن وشدّتها أحياناً، ومن نشاط الرياح السطحية وما تحمله من أتربه يومي الاثنين والثلاثاء، ومن صواعق البرق، مع فترات من تساقط البرد (الحالوب)، ومن تقلبات درجة الحرارة وانخفاضها يوم الثلاثاء، ومن السفر براً وبحراً مساء الاثنين ويوم الثلاثاء لغاية صباح الأربعاء".