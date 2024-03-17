تحذير من متنبئ جوي: أمطار وسيول جارفة في العراق ابتداء من الليلة

شفق نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأحد، من أمطار غزيرة وسيول جارفة تجتاح مدن إقليم كوردستان ومعظم المحافظات العراقية، اعتباراً من الساعات القليلة المقبلة.

وقال عطية في منشور على صفحته في موقع "فيسبوك"، وتابعته وكالة شفق نيوز، إنه "مع ساعات هذه الليلة وفجر يوم غد الاثنين، تندفع السحب التي ترافق المنخفض الجوي نحو مدن البلاد، وستهطل الأمطار ما بين خفيفة إلى معتدلة في مدن وسط وغرب وشمال البلاد ومدن الفرات الأوسط وجنوب غربي البلاد، مصحوبة بالبرق والرعد في وقت متأخر الليلة وفجر غد الغد".

وأضاف "وخلال نهار الغد وبشكل تدريجي، ستتعرض جميع المدن لهطول متفاوت الشدة ما بين معتدل إلى خفيفة، مع البرق والرعد، وبؤر واردة للغزارة أحياناً".

وأشار عطية إلى أن "الهطول في البصرة وميسان سيتأخر قليلاً لما بعد الظهر"، مبيناً أن "المناطق المرشحة لأعلى كمية أمطار غداً الاثنين هي: أربيل، ودهوك، والسليمانية، وشمالي نينوى، وواسط، وديالى، ومدن الفرات الأوسط، والسماوة وبادية السماوة، والناصرية، وباديتيّ النجف وكربلاء".

وحذر المتنبئ الجوي، من أن "ليل غداً الاثنين وبعد غد الثلاثاء سيكون ذروة تأثير الحالة، ونكرر تحذيراتنا السابقة من أن مدن شمال وشرق البلاد ستتعرض في بعض الأوقات لهطول غزير إلى شديد مصحوباً برياح هابطة وسيول مع فيضانات محلية تستوجب الحذر".

ونصح بـ"الابتعاد عن مجاري الشعاب والأودية في مناطق الجبال وكذلك منحدرات مناطق شرق البلاد الحدودية"، داعياً إلى "تجنب السفر براً وبحراً للفترة من الاثنين لغاية صباح الأربعاء المقبل في جميع المدن".

وشدد على "تحذيرات من نشاط الرياح السطحية في معظم المدن"، مضيفاً أنه "من المتوقع تشكل موجات غبار يوم غد الاثنين في جنوب نينوى وبادية الجنوب، وتشمل يوم الثلاثاء محافظة الأنبار وعموم نينوى".

وختم عطية بالقول "الحالة ربيعية متقلبة، تستوجب المتابعة".