تحذير من "كارثة عظمى" قد تحل بالعراق "خاصة" بسبب التغير المناخي

شفق نيوز/ رأى رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان فاضل الغراوي، يوم الأحد، ان ازمة المناخ في العالم بشكل عام وفي العراق بشكل خاص تهدد البشرية جمعاء.

وقال الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ظاهرة الاحتباس الحراري بدأت تظهر في العراق بشكل واضح مع ارتفاع معدلات الغازات الدفيئة بسبب حرق الغاز المصاحب لحقول النفط وعدم الالتزام بالمحددات البيئة في تقليل الانبعاثات من المصانع وارتفاع معدلات التلوث البيئي".

واضاف ان "التغييرات البيئية اثرت على موارد المياه وادت الى جفاف العديد من مناطق الاهوار وهلاك الاف الدوانم المزروعة بانواع المحاصيل اضافة الى هلاك الثروة الحيوانية والسمكية واضطرار مئات الأُسر الى النزوح كما ان التغييرات المناخية وازمة الجفاف في العراق ادت الى تفاقم مشكلة السكن والصحة والتعليم والتنمية في هذا المناطق بل بات حق الحياة مهدد وخصوصا بالنسبة للاطفال".

وحذر الغراوي من ان "تفاقم مشكلة المياه وارتفاع معدلات الجفاف والتصحر وارتفاع معدلات درجات الحرارة ومؤشرات الاحتباس الحراري في العراق قد تسبب صراعات على هذه الموارد".

ودعا الحكومة الى "اصدار وثيقة ( التضامن المناخي ) والمساهمة في تقليل الانبعاثات بكافة انواعها التي تؤدي الى الاحتباس الحراري في العراق كما دعا الحكومة الى تعويض المواطنين الذين تضرروا من جراء التغيرات المناخية وازمة المياه والجفاف في العراق وخصوصا الذين نزحوا والذي هلكت محاصيلهم وحيواناتهم،وتكثيف الجهد الدبلوماسي لايجاد حلول مع دول المصب والدول المتشاطئة مع العراق لحل مشكلة المياه ودعوة الامم المتحدة الى صياغة اتفاقية جديدة باشرافها تضم العراق وايران وتركيا لحل كافة مشاكل المياه العالقة".