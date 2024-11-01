تحذير من فيضانات .. راصد جوي يدعو الى تعطيل الدوام في العراق

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، اليوم الجمعة، من حدوث فيضانات بسبب الأمطار، داعياً الى تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد المقبل في العراق.

واشار الزيادي في حديث لوكالة شفق نيوز، الى "اشتداد هطول الأمطار اليوم، في بعض الأماكن وسط وغربي البلاد، وفي مدن الفرات الأوسط وتكون بشكل متفاوت وقد تتوقف الأمطار وتعود يوم غد السبت".

وأضاف أنه "تزداد ذروة تعمق المنخفض الممطر يوم الأحد، وقد تشهد الأقسام الشمالية والوسطى هطول أمطار غزيرة الشدة في مدن مختلفة خاصة في إقليم كوردستان والموصل والعاصمة بغداد وديالى والأنبار ومناطق أخرى".

وحذر الزيادي من حدوث فيضانات محلية تغرق الطرق والأماكن المنخفضة، ودعا الى تعطيل الدوام يوم الأحد المقبل.وأوضح الراصد الجوي، ان "المنخفض قد يبدأ ينحسر تدريجياً صباح الاثنين"، مبينا ان "هناك منخفضا ممطرا يوم 7 نوفمبر يضرب المدن الجنوبية".

وتشهد مناطق وسط وغرب العراق لغاية كتابة هذا الخبر تساقطا لهطول الأمطار بعضها بغزارة مما تسبب بغرق بعض الطرقات في أول حالة جوية شتوية.