تحذير من "غليان شعبي".. الخط الإيراني يدمر شبكات وأجهزة الكهرباء بديالى

شفق نيوز/ شكت إدارة قضاء المقدادية (40 كم شمال شرق بعقوبة)، يوم الثلاثاء، من نقص حاد بالتيار الكهربائي ورداءة الخط الايراني الذي قالت إنه تسبب بتوقف محطات المياه وتدمير شبكات توزيع الكهرباء واضرار جسيمة بالاجهزة المنزلية.

وقال قائممقام المقدادية وكالة حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "القضاء يعد الأسوأ خدميا في مجالات الماء والكهرباء بسبب قلة التجهيز ورداءة الخط الايراني الضعيف والمتذبذب الفولتية والذي سبب توقف محطات ماء الشرب والحاق اضرار جسيمة بالاجهزة المنزلية الى جانب الاضرار الفنية بشبكات وخطوط نقل الكهرباء في المقدادية".

واضاف، أن "مشاكل ومعاناة الماء والكهرباء دفعت سكان المقدادية لتنظيم تظاهرتين داخل القضاء واطرافه وقطع طريق خانقين – المقدادية بسبب اهمال الخدمات والمطالب المشروعة بالخدمات الاساسية واقالة مدير توزيع كهرباء ديالى بسبب تفاوت تجهيز الكهرباء من وحدة ادارية الى اخرى".

واكد التميمي ان "وزير الكهرباء وعبر اتصال بالمتظاهرين وعد بزيادة حصة المقدادية الى 25 ميغاواط لتصبح اجمالي حصتها 100 ميغاواط لتصبح عدد ساعات التجهيز 3 ساعات مقابل ساعة اطفاء في الحالات الطبيعية , الا ان المشكلة لازالت قائمة بسبب اعتماد 90% من مناطق المقدادية على الخط الايراني الذي زاد من المشاكل بدلا من حلها".

وطالب التميمي وزارة الكهرباء بتعويض المقدادية بخط المنظومة الوطنية المستقر والمنتظم الفولتية بدلا من زيادة الاعباء الخدمية على المواطن بسبب الخط الايراني والمهدد بالتوقف بشكل مستمر بسبب الهجمات التي تستهدفه وتسبب سقوط وتدمير ابراج تستغرق عدة ايام لاصلاحها وهو مسلسل تخريبي لم يعالج حتى الان.

وحذر من "غليان شعبي واعتصامات جديدة في حال عدم تنفيذ مطالب السكان المشروعة وتأمين الخدمات الاساسية المقدادية.

(وتسمى مدينة المقدادية شهربان- بالكردية والفارسية : شهربان) وهي مدينة عراقية تقع ضمن محافظة ديالى، وثاني أكبر قضاء في ديالى بعد مركز المحافظة.

سميت بهذا الاسم نسبة إلى الولي الصوفي المقداد بن محمد الرفاعي المدفون في محيط القضاء وتعاني مناطق ديالى من ازمات خانقة بالكهرباء والماء بسبب الجفاف ومشاكل الاعتماد على الخط الايراني رغم وجود ثروات طبيعية هائلة ومقومات كبيرة لانشاء محطات توليدية تغطي حاجة ديالى ومحافظات عدة من الكهرباء.