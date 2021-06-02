تحذير من "غضب" شعبي وتظاهرات عارمة في كركوك بسبب التهميش والإهمال

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي، يوم الأربعاء، من انفجار غضب شعبي في كركوك بسبب اشتداد ازمة انعدام الخدمات وزيادة ساعات انقطاع التيار الكهربائي وارتفاع تكاليف المولدات الاهلية.

وقال الصالحي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "ما تعيشه محافظة كركوك من تردي خدمي واضح وجلي في مختلف مفاصلها والانقطاع المتكرر والمستمر للتيار الكهربائي وحدوث تراكم واسع للنفايات جراء استمرار الحكومة بتهميش المحافظة وعدم دعم ادارة كركوك بملفها الخدمي، وعدم منح استحقاقها العادل بالتجهيز عبر الشبكة الوطنية فضلاً عن ارتفاع سعر الامبير الواحد للمولدات الاهلية، ولد حالة من الاستهجان الشديد من ابناء المدينة في ظل تحدي فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية الصعبة".

واضاف، "اننا اذ نجدد مطالبتنا من رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل والفوري لانقاذ كركوك وعقد جلسة لمجلس الوزراء فيها لبحث مجمل الاوضاع الامنية والخدمية، والاسراع في زيادة حصتها من الشبكة الوطنية بنسبة 5% من الانتاج الوطني وتجهيز الكاز المدعوم 30 لترا لكل كي في خلال اشهر الصيف، فاننا نحذر من ان الاستمرار في تهميش وإهمال المحافظة وعدم دعمها بحصتها بالبتردولار وحل ملف النفايات وتجهيز الكهرباء سيؤدي الى انفجار غضب شعبي واندلاع تظاهرات عارمة تشارك فيها كافة مكونات هذه المحافظة المنتجة التي تذهب موادرها النفطية الى شركات في اقليم كوردستان العراق والأراضي الاردنية ،بشكل مجاني من دون أي مقابل".

وتابع الصالحي، ان "ادارة كركوك وممثليها في مجلس النواب يعملون في اطار التعاون والعمل المشترك بخصوص الملف الخدمي للمحافظة، وان لقاءاتنا مستمرة ومتواصلة مع وزيرة الدولة لشؤون مجلس النواب هيام نعمت محمود والوزارات ذات العلاقة لايجاد ما يمكن من حلول تساهم بتخفيف من الازمة الخدمية التي تعاني منها كركوك الا ان الازمة والظروف تشتد يوماً بعد يوم مما يستدعي تدخل حكومي عاجل لدعم استقرار كركوك وامنها وخدمة مواطنيها".