تحذير من غزارة الأمطار في 10 محافظات وتوقعات بموجات غبار تجتاح أجزاء بالعراق

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، اليوم الثلاثاء، من غزارة الامطار في 10 محافظات ومدن عراقية خلال الساعات الـ24 القادمة مع توقعات أن تجتاح موجات غبار جنوب وغرب البلاد.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، إن "التوقعات تشير إلى أنه مع اندفاع محور المنخفض المتواجد في الطبقات العليا نحو اجوائنا اعتبارا من مساء اليوم ولغاية مساء الغد".

وأضاف "تبلغ ذروة تأثير الحالة الجوية وتزداد فرص هطول الأمطار والتقلبات خلال الفترة أعلاه، ولا يستبعد هطول غزير مصحوب بالبرق والرعد على فترات يرافقه الحالوب في بعض المناطق، لذلك الأجواء غير ملائمة للسفر برا وبحرا هذه الليلة".

كما أشار عطية إلى أن "جميع المدن مشمولة بالهطول بكميات متفاوتة، ولكن مناطق السليمانية وشمال اربيل وكركوك وصلاح الدين وذي قار وواسط والنجف وكربلاء وبابل والديوانية والسماوة هي الاعلى كمية أمطار متوقعة خلال الساعات الـ24 المقبلة بفترات من الغزارة تستوجب الحذر".

وأردف بالقول، إن "مناطق غرب وجنوب غرب البلاد هي الأقل كميات بسبب وقوعها في الجانب السلبي للمنخفض السطحي".

وعن توقعات "يوم الاربعاء، قال عطية "تدريجيا تندفع كتلة هوائية معتدلة الحرارة تسبب تحول الرياح للهبوب من الشمال الغربي مصحوبة بانخفاض درجات الحرارة بفارق عدة درجات، وتعود الاجواء الربيعية".

ومضى بالقول إنه "مع توقعات بموجات من الغبار في غرب وجنوب غرب البلاد قد تطال بعض مناطق الفرات الاوسط اليوم وغدا".

ونوه خبير التنبؤات إلى أن الحالة الجوية بالضعف التدريجي في كافة مدن البلاد خلال المساء وتستقر الأجواء ليلا عدا مدن الشمال، لافتا إلى استمرار فرص الهطول في مدن الشمال( شمال نينوى واربيل ودهوك وكركوك والسليمانية) خلال نهار الخميس لتستقر يوم الجمعة.