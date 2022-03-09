تحذير من غبار يقلل مدى الرؤية في عدّة مدن عراقية وتساقط للثلوج في كوردستان

شفق نيوز/ حذر المتنبئ الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، من تعرض عدّة مدن عراقية لموجة من الغبار قال إنها ستقلل مدى الرؤية الافقية.

وأشار عطية في منشور له على فيسبوك، إلى "هبات نشطة للرياح مساء اليوم الاربعاء في مدن الفرات الاوسط وبادية الجنوب اضافة لمحافظة واسط تسبب اثارة للغبار وموجات غبار تقلل من مدى الرؤية الافقية، وغدا الخميس رياح هادئة متقلبة الاتجاه مع غبار خفيف عالق في جنوب ووسط البلاد".

وتابع "اما يوم الجمعة تبدأ الرياح بالتحول الى مابين غربية الى شمالية غربية نشطة السرعة مصحوبة بموجات غبار ايضا - كثيف احيانا- في اغلب المدن من الشمال الى الجنوب"، لافتا الى "فرص هطول زخات امطار رعدية في دهوك وشمال نينوى ودهوك واربيل وشمال كركوك والسليمانية هذا اليوم ويوم الخميس بصورة متفرقة تستمر يوم الجمعة".

وبين أن "هنالك زخات خفيفة متفرقة ربما تشمل صلاح الدين ومناطق متفرقة من نينوى وشمال الانبار يوم الخميس ليلا"، مضيفا "الجمعة ليلا سيكون هناك انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة في شمال ووسط البلاد اما الجنوب والفرات الاوسط فموعد الانخفاض يكون يوم السبت".

ولفت الى "هطول ثلجي الجمعة وصباح السبت يشمل المرتفعات الجبلية من مدن السليمانية واربيل ودهوك ودرجات حرارة دون الصفر فوق المرتفعات وكذلك السليمانية".