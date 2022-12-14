تحذير من ضباب كثيف وانعدام الرؤية في غرب وجنوب العراق

شفق نيوز/ توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، مساء اليوم الأربعاء، هطول أمطار في عدد من مناطق العراق الوسطى والجنوبية تستمر ليومين، فيما حذر من موجة ضباب كثيف لليومين المقبلين.

وقال عطية في منشور على "فيسبوك"، تابعته وكالة شفق نيوز، ان "امطاراً خفيفة متوقعة هذه الليلة تشمل مناطق متفرقة من بغداد وديالى والبصرة وميسان وذي قار وبادية الجنوب وصلاح الدين، تستمر كذلك نهار ومساء الخميس مع شمول بعض مدن الفرات الاوسط وشرق الانبار والنجف، ما عدا بادية الجنوب".

واشار الى ان "هذه الحالة الجوية تنتهي صباح الجمعة وتستقر الرياح شمالية غربية مع قليل من البرودة في المدن كافة".

وتابع عطية "هناك توقعات اولية بتشكل الضباب الكثيف وانعدام الرؤية ليلة وصباح الخميس في مناطق واسعة من الانبار خصوصا الرطبة"، مضيفا "ومن المتوقع امتداد موجات واسعة من الضباب وانعدام الرؤية تشمل غرب وجنوب البلاد ليلة الخميس/ الجمعة وصباح الجمعة".