تحذير من "ضباب كثيف" في العراق ودعوات لتأجيل السفر

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، من تشكل ضباب كثيف في ساعات الصباح الباكر ابتداءً من فجر يوم غد السبت.

وقال الزيادي لوكالة شفق نيوز، "يجب الإنتباه في الطرق من قبل أصحاب المركبات، والافضل تأجيل السفر فجراً وساعات الصباح الباكر إلى بعد الساعه 8 صباحاً".

واوضح ان "مدن الوسط والجنوب بما فيها العاصمة بغداد وشرقي البلاد والبصرة وميسان وديالى إلى سامراء وبابل وكربلاء وشرق الرمادي ستكون أكثر تأثيراً بموجة الضباب حيث ستستمر السحب الضبابية لساعات، فيما ستكون الأقسام الشمالية والغربية وبادية السلمان الضباب خفيف فيها".

ولفت الزيادي الى "فرص الأمطار تبقى ضعيفة حتى آخر الشهر ومتوقع حالة ماطرة في مناطق مختلفة يسبقها انخفاض في درجات الحرارة".