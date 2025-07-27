تحذير من شمس العراق على الصحة مع اقتراب زيارة الأربعين

شفق نيوز- كربلاء

حذّر طبيب الأسرة علي أبو طحين، يوم الأحد من التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لموجات الحرارة الشديدة التي يشهدها العراق خلال فصل الصيف، مشيراً إلى أن التعرض لأشعة الشمس المرتفعة قد يؤدي إلى مشكلات صحية متعددة مثل فقدان السوائل، الإرهاق العام، النحول، وضربات الشمس.

وأوضح أبو طحين، لوكالة شفق نيوز، أن العاملين في الأماكن المكشوفة خلال النهار، خاصة في أوقات الذروة، يكونون أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات صحية إن لم يتخذوا الإجراءات الوقائية اللازمة، داعياً إلى "شرب كميات كافية من السوائل، وتناول اللبن والعصائر والفواكه لتعويض الأملاح والمعادن المفقودة".

وشدد على أهمية تقليل ساعات العمل في فترات الذروة، وارتداء الملابس البيضاء والخفيفة، خصوصاً أغطية الرأس، لما لها من دور في تقليل امتصاص حرارة الشمس، مضيفاً أن "الأطفال وكبار السن هم الأكثر عرضة للإصابات المرتبطة بالحرارة، وقد تتفاقم بعض الحالات إلى أمراض مزمنة أو حتى وفيات، خاصة لدى مرضى القلب".

وفيما يتعلق بالجانب الغذائي، حذّر أبو طحين، من سرعة تلف الأطعمة نتيجة درجات الحرارة المرتفعة، خصوصاً مع موسم أربعينية الإمام الحسين، حيث تكثر مواكب الطعام وتوزيع الوجبات، مشدداً على ضرورة "التأكد من سلامة الأغذية وطريقة حفظها لمنع حالات التسمم أو الفساد الغذائي".

وختم خبر التغذية، حديثه بالقول إن "الوعي الصحي ضروري في مثل هذه الأجواء، واتباع الإرشادات الوقائية يمكن أن يجنب الكثير من المضاعفات الخطيرة".

سجلت 11 منطقة عراقية، اليوم الأحد الموافق 27 تموز 2025، ضمن قائمة أعلى 15 منطقة في العالم من حيث درجات الحرارة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب تقرير صادر عن محطة "بلاي ويذر" العالمية المتخصصة برصد الأحوال الجوية.

وفي السياق ، أعلنت محافظات عدة بتعطيل أو تقليص الدوام الرسمي لليوم بسبب ارتفاع درجات الحرار، وهي محافظة البصرة، ذي قار، ميسان، واسط، الديوانية، كربلاء، بابل (تعديل أوقات الدوام الرسمي)، صلاح الدين (تقليص ساعات الدوام)، ديالى (تقليص ساعات الدوام)، المثنى (تقليص ساعات الدوام)

وناشدت الجهات المعنية المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل، والالتزام بالإرشادات الصحية لتفادي ضربات الشمس والإجهاد الحراري.