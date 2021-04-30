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تحذير من إشاعة "الجهل".. ديالى تنفي تفشي كورونا في المدارس

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-30T15:11:25+0000
تحذير من إشاعة "الجهل".. ديالى تنفي تفشي كورونا في المدارس

شفق نيوز/ نفت محافظة ديالى، يوم الجمعة، الانباء المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حيال ارتفاع وتفشي اصابات فيروس كورونا في المدارس، محذرة من إشاعة "الجهل" لاستهداف المسيرة التربوية.

وقال مدير اعلام تربية ديالى عمار العبيدي لوكالة شفق نيوز إن "تربية ديالى وبالتنسيق مع خلية الازمة ودائرة الصحة تتابع بشكل يومي ومكثف الموقف الوبائي في المدارس وعبر لجان صحية ميدانية في المدارس لاجراء المسحات وتقييم الموقف الوبائي وتدقيقه بشكل كامل".

واضاف، ان "خلية الازمة اعتمدت آليات محكمة للسيطرة على الوباء وتطويقه واغلاق اي مدرسة تسجل اصابات تهدد استمرار الدوام والكوادر التربوية"، محذرا من "اشاعات وانباء مهولة حيال اصابات كورونا في المدارس والتي لا تتعدى حالات محدودة".

وسجلت ديالى 41932 اصابة بكورونا منذ ظهور الوباء في اذار 2020 يقابلها 38547 فيما تجاوز عدد الوفيات 320 حالة.

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