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تحذير من حملة منظمة تستهدف البطاقات الائتمانية في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-02T18:56:27+0000
تحذير من حملة منظمة تستهدف البطاقات الائتمانية في العراق

شفق نيوز/ حذر مركز الاعلام الرقمي، يوم الثلاثاء، من حملة منظمة عبر الانترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق، بهدف الاحتيال والسرقة.

وقال المركز في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة وجود مكافآت او مبالغ مالية تعتزم الحكومة العراقية دفعها للموظفين عبر بطاقاتهم الائتمانية.

وبين انه "بمتابعة الروابط من قبل فريق المركز، ظهر انها وهمية وتهدف الى اقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب اموال من هذه البطاقات دون موافقة اصحابها".

ونبه المركز من ان عمليات "التصيد الاحتيالي ما زالت تتصاعد في العراق ومن الممكن ان تتطور في المستقبل القريب، وذلك عقب انتشار استخدام البطاقات الالكترونية واتجاه الدولة نحو رقمنة القطاع المصرفي".

واكد ان هذا الامر "يحتم على الجمهور اتباع عدداً من النصائح والارشادات الخاصة بحماية بطاقاتهم الائتمانية ومن اهمها، عدم الكشف عن معلومات البطاقة او الشراء عبر الانترنت الا من الجهات الموثوقة".

وشدد المركز على "تأمين حماية الاجهزة وشبكات الانترنت المستخدمة في التعاملات المالية، ومراجعة الانشطة الاخيرة للحساب بين وقت لاخر وابلاغ البنك عن اي نشاط مشبوه".

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