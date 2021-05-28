تحذير من تعرض نصف سكان ديالى الى "كوارث معيشية"

شفق نيوز/ حذر رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في ديالى رعد حاتم التميمي، يوم الجمعة، من تعرض نصف سكان ديالى إلى كوارث معيشية بسبب إلغاء الخطط الزراعية الصيفية فيها.

وقال التميمي لوكالة شفق نيوز، إن "شح المياه والجفاف دفع إلى إلغاء الخطة الزراعية الصيفية في ديالى باستثناء المناطق المحاذية لنهر دجلة ما يسبب اضرارا مادية جسيمة لنصف اسر ديالى من المزارعين الذين يعتمدون الزراعة كمورد معيشي اساسي".

ودعا التميمي وعبر خارطة متكاملة الجهات المسؤولة في ديالى الى "اعتماد تقنيات الري الحديثة "التنقيط" وتشجيع المزارعين على التوجه نحو الري الحديث ومنحهم تسهيلات الحصول على القروض الزراعية لشراء منظومات الري الحديثة لتأمين المياه للخطط الزراعية الصيفية".

وطالب بـ"تشكيل هيئة تنسيقية في ديالى لمفاوضة الجانب الايراني لاستحصال الحصص المائية الى جانب التنسيق الحكومي مع حكومة كوردستان حيال الاطلاقات المائية وتعزيز بحيرة حمرين".

وتابع، التميمي "يجب إجراء دراسات ومسوحات مكثفة للاستفادة من المياه الجوفية واطلاق خطة شاملة لتبطين الانهر والجداول ومنع عمليات هدر المياه وضمان وصولها إلى جميع مناطق المحافظة".

وتؤكد مصادر رسمية فقدان ديالى لأكثر من 70% من ايراداتها المائية بسبب شح الأمطار وانقطاع الامدادات المائية من تركيا وايران، كما اشارت وزارة الموارد المائية الى ان ديالى الاكثر تضررا من الازمة المائية الحالية.