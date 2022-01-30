تحذير من بؤر غزيرة للامطار في مناطق بالعراق

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية يوم الأحد من بؤر امطار غزيرة تجتاح مناطق متفرقة من العراق.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل "فيسبوك"، صباح اليوم الأحد ستكون هناك حالة جوية ممطرة سببها اندفاع رطب لمنخفض السودان مع تبريد في الطبقات العليا.

وأضاف أن هطول الأمطار يبدأ مابعد ظهر يوم الاثنين ويستمر يوم الثلاثاء، مبينا أن

الحالة تؤثر فقط في مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط والوسطى والغربية واجزاء من السليمانية وكركوك.

كما أشار إلى أنه متوقع بؤر للغزارة في مناطق متفرقة تستوجب الحذر .

وتابع بالقول "اما مدن شمال البلاد ( نينوى واربيل ودهوك ) فتتأثر بمرتفع جوي سطحي يسبب استقرار نسبي هناك مع برودة في الاجواء خصوصا خلال ساعات الصباح.