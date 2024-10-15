تحذير من انهيار مدرسة على طلابها وضبط لحوم فاسدة في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي، يوم الثلاثاء، بسقوط أجزاء من سلّم إحدى المدارس شرقي العاصمة بغداد، محذراً من انهيار المدرسة على طلابها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أجزاء من سلّم إحدى المدارس المتوسطة سقطت ضمن منطقة الرئاسة شرق العاصمة"، مضيفاً أن "المدرسة مهددة بالسقوط في أي لحظة".

ولفت المصدر الى "تجمع الأهالي بالقرب من المدرسة رافضين تعرض ابنائهم الى الخطر، وعدم وجود مدارس قريبة من مناطقهم".

في السياق، أشار مصدر أمني الى أن "قوة أمنية ضبطت عجلة براد محمل بلحوم مجمدة (فاسدة) 1175 كارتونة ضمن جانب الرصافة".

ولفت الى "استدعاء الأمن الاقتصادي الذي بدوره تحفظ على اللحوم لغرض اتلافها واعتقال صاحب المركبة لأغراض التحقيق".

كما اشار المصدر الى "ارتفاع اعمدة الدخان ضمن منطقة حافظ القاضي بسبب احتراق مولدة كهرباء"، مبيناً أن "فرق الدفاع المدني توجهت الى المكان لإخماد النيران وابعادها عن المحال التجارية".