تحذير من انهيار الواقع الصحي في ديالى.. الديون تجاوزت 30 مليار دينار

شفق نيوز- ديالى

حذر عضو مجلس محافظة ديالى أوس المهداوي، يوم الثلاثاء، من انهيار الواقع الصحي في المحافظة نتيجة تأخر وصول الموازنات التشغيلية للدوائر، وعلى رأسها دائرة صحة ديالى، ما يهدد سلامة المواطنين وعلاج المرضى.

وقال المهداوي في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "الموازنات التشغيلية الخاصة بدوائر المحافظة لم تصل من الحكومة المركزية، وأبرزها دائرة صحة ديالى التي تعد من أهم الدوائر الحيوية".

وأضاف أن "ديون دائرة الصحة تجاوزت 30 مليار دينار، وبعض المستشفيات وصلت ديونها إلى أكثر من 400 مليون دينار"، محذراً من أن "عدم إيصال المخصصات التشغيلية يؤثر على الواقع الصحي وينذر بانهياره رغم الجهود الكبيرة لإدارة وكوادر الدائرة".

وأشار المهداوي إلى أن "مخصصات التربية أيضاً لم تصل، فيما لم تتسلم المحافظة مخصصاتها من موازنة عامي 2024 و2025، وحصة ديالى في هذا العام تصل إلى نحو 650 مليار دينار لم يصل منها شيء".

وطالب عضو مجلس ديالى الحكومة المركزية ورئيس الوزراء بالتدخل العاجل وإطلاق الأموال المخصصة للمحافظة لتفادي تدهور الوضع الصحي والخدمي.