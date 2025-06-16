تحذير من "انهيار" الكهرباء في وسط العراق بسبب تراجع الغاز الإيراني

شفق نيوز/ حذر النائب عن محافظة كربلاء، ضياء هندي الحسناوي، يوم الإثنين، من تداعيات التوترات الإقليمية الأخيرة، لا سيما النزاع بين إيران وإسرائيل، على قطاع الطاقة في العراق، مشيراً إلى أن تراجع ضخ الغاز الإيراني بدأ يُنذر بـ"انهيار كهربائي" في المحافظات الوسطى مع اقتراب ذروة الصيف.

وقال الحسناوي لوكالة شفق نيوز، إن "ما يجري إقليمياً، خصوصاً بين إيران وإسرائيل، بدأ يُلقي بظلاله على ملف الطاقة في العراق، لاسيما استيراد الغاز الإيراني الذي تعتمد عليه محطات الإنتاج بشكل رئيسي، وخاصة في المحافظات الوسطى".

وأضاف، أن "المواطن اليوم لا تعنيه تفاصيل السياسة، بل يريد تياراً كهربائياً مستقراً في عزّ الصيف، وهذا حقه"، مبيناً أن "تراجع ضخ الغاز الإيراني مؤخراً انعكس فعلياً على ساعات التجهيز، وهناك محافظات بدأت تُسجل ساعات إطفاء غير مقبولة".

ولفت الحسناوي إلى أن "هذا الوضع يشكل إنذاراً مبكراً لما قد يكون صيفاً قاسياً إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه"، موضحاً أن "البدائل موجودة نظرياً منذ سنوات، كالتوسع في الربط الكهربائي مع الخليج والأردن وتركيا، واستثمار الغاز المصاحب، ودعم الطاقة الشمسية، لكنها تأخرت كثيراً في التنفيذ".

وتابع، "نُحمّل الحكومة ووزارة الكهرباء مسؤولية تأخر تفعيل خطط الطوارئ، ويجب عدم الانتظار حتى تنهار المنظومة"، مؤكداً أن "شعبنا في الوسط والجنوب لم يعد يتحمل الشعارات والوعود، بل يحتاج كهرباء تنور بيته وتبرد أطفاله".

وختم النائب تصريحه بالقول إن "الأزمة الحالية ليست فنية فقط، بل سياسية وإدارية أيضاً، والحل يتطلب قراراً شجاعاً لا يخضع للمجاملات أو الضغوط الخارجية".

وتعرضت منشآت الغاز والطاقة في إيران لقصف إسرائيلي، خلال النزاع الذي بدأ منذ فجر الجمعة، والمستمر حتى الآن، وأسفر عن قصف مختلف منشآت الطاقة والمدن السكنية، لكلا الطرفين.