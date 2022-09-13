تحذير من انقراض "الأغنام" في محافظة عراقية

شفق نيوز/ أكدت محافظة صلاح الدين، يوم الثلاثاء، فقدان نصف ثروتها الحيوانية بسبب انعدام الدعم والمراعي وشح المياه، فيما حذرت من انقراض "الأغنام" في المحافظة.

وقال رئيس اتحاد الجمعيات الفلاحية في المحافظة، كريم كردي الدليمي، لوكالة شفق نيوز، إن "صلاح الدين فقدت 50% من الثروة الحيوانية من الابقار والاغنام والجاموس والماعز بسبب انعدام وإلغاء مقاطعات المراعي المخصصة للثروة الحيوانية وتحويلها إلى عقود زراعية إلى جانب شح المياه في المناطق البعيدة عن الأنهر والجداول وانعدام الدعم الحكومي".

وأضاف الدليمي، أن "ارتفاع أسعار الأعلاف الاعتيادية من 50 إلى 80% بسبب أسعار الدولار المرتفعة، دفع أصحاب الثروة الحيوانية إلى بيع قسما منها لتوفير مبالغ الأعلاف الباهظة في الأسواق".

وحذر المسؤول المحلي، من "اندثار الأغنام في صلاح الدين لتأثرها الكبير بالمشكلات مقارنة بأصناف الثروة الحيوانية الأخرى"، مشيراً إلى أن "صلاح الدين مهددة بفقدان ثروتها الحيوانية بسبب المشكلات المذكورة آنفاً، بعدما كانت المحافظة المنتجة للأبقار".

وتعزو مصادر معنية ورسمية في العراق، إهمال ملف الثروة إلى ارتباطها بصفقات استيراد مستلزمات الثروة الحيوانية التي تهيمن عليها جهات وأحزاب سياسية متنفذة، ما منع الجهات المعنية من دعم قطاع الثروة الحيوانية حفاظاً على مصالح الجهات المهيمنة على هذا الملف.

ويفتقر العراق حتى هذه اللحظة إلى أي إحصائية دقيقة توثق حجم الثروة الحيوانية في البلاد، ومن الأرقام القليلة المتوفرة ما أعلنته وزارة الزراعة في شهر أيار/ مايو الماضي، وتأكيدها تسجيل زيادة بنسبة 3% في حجم الثروة الحيوانية، مقارنةً بإحصائية عام 2008، وهو ارتفاع ضئيل خلال مدة 14 عاماً.