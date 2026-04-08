تحذير من انتقال ملوثات الصواريخ إلى العراق عبر الهواء والسيول القادمة من إيران

حذر مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الأربعاء، من تضرر أجواء واراضي البلاد جراء مخلفات القنابل والصواريخ التي سقطت على إيران خلال العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة طوال أكثر من شهر.

وأوضح المرصد في تقرير له، أن الاسلحة المستخدمة التي سقطت على ايران لم يتم الكشف عنها لغاية الآن، مبيناً أن بعضها قد يكون "خطيراً"، وتضر بشكل "كبير" الاجواء في إيران، وقد تسهم حركة الهواء بانتقالها الى العراق.

واكد المرصد ان الامطار التي هطلت في ايران وتسببت بسيول وصلت الى العراق قد تكون سببا اخر بحصول اضرار بالاراضي العراقية نتيجة استخدام هذه الأسلحة.

كما أشار التقرير إلى أن الخضروات والفواكه والمواد الاخرى المستوردة من إيران يتعين أن تفحص بشكل "جيد" من قبل الجهات المختصة بالتلوث الإشعاعيّ كون هناك شكوك بتلويها بتلك المواد.

وحث المرصد الجهات المعنية بالكشف عن طبيعة الاسلحة التي تستخدم في الحرب ضد ايران وما مدى الاضرار التي تسببها في المناطق التي تسقط فيها والمناطق العراقية القريبة منها خلال السنوات المقبلة.