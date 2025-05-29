تحذير من العراق.. متحور كورونا الجديد ينتشر بسرعة ويصيب الملقحين

شفق نيوز/ كشف خبير الأمراض الوبائية في وزارة الصحة العراقية، الدكتور حيدر حنتوش، يوم الخميس، عن رصد متحور جديد من فيروس كورونا يُعرف باسم (JN.1)، منبثق عن متحور "أوميكرون"، مشيراً إلى أنه ينتشر حالياً بسرعة كبيرة في آسيا وعدد من دول العالم.

وقال حنتوش لوكالة شفق نيوز، إن "المتحور الجديد لا تختلف أعراضه عن المتحورات السابقة، إلا أن سرعة انتشاره تُعد الأعلى حتى الآن"، مبيناً أن "اللقاح قد لا يوفر حماية كافية ضد هذه السلالة، ما يجعل كل من الملقحين وغير الملقحين عرضة للإصابة به".

وأضاف أن "وصول المتحور JN.1 إلى العراق هو مسألة وقت فقط، وليس العراق وحده بل العالم اجمع، لأننا اليوم أصبحنا نعيش في قرية صغيرة مع تسارع وتيرة التنقل وانتقال الفيروسات بين الدول بسهولة".

وأكد حنتوش أن "الإجراءات الوقائية المطلوب اتخاذها لمواجهة المتحور الجديد لا تختلف عن إجراءات كورونا السابقة، وتشمل الالتزام بالاحتياطات التنفسية وتجنب الأماكن المزدحمة"، مردفاً: "نتابع المتحور الجديد عن كثب، ونسعى للحصول على مزيد من المعلومات الدقيقة بشأنه".