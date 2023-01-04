تحذير من السفر براً في العراق

شفق نيوز/ حذر خبير التنبؤات الجوية صادق عطية، الأربعاء، من السفر براً بين مناطق ومدن العراق خلال الساعات المقبلة وحتى فجر يوم غد الخميس بسبب احتمالية تشكل الضباب في الجو.

وقال عطية في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم، "حذار من السفر برا خلال هذه الليلة وفجر الخميس بسبب توقعات بتشكل الضباب وتردي الرؤية الافقية الى اقل من 1 كم في مناطق واسعة من مدن جنوب البلاد والفرات الاوسط وكذلك بغداد وواسط وصلاح الدين وديالى ونينوى وشرق الانبار ومدن اقليم كوردستان وكركوك".

هذا وشهدت العاصمة بغداد ومحافظات في والوسط والجنوب هطول أمطار غزيرة تسببت بغرق طرقات رئيسية اضافة الى تعطيل الدوام المسائي في المدارس.