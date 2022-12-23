تحذير من اجتياح السيول لمدن ومناطق في العراق

شفق نيوز/ حذر الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الجمعة، من اجتياح السيول مناطق في العراق إثر غزارة في الأمطار متوقعة الهطول خلال الساعات المقبلة.

وقال الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز، إنه "نحذر وننبه المواطنين من أن بعض المناطق في المدن المختلفة وسط وجنوب البلاد متوقع ان تتساقط فيها امطار غزيرة الشدة وتسبب بغرق الأماكن المنخفضة، والطرق وغالباً مصحوبة بزوابع رعدية وقد تكون العاصمة بغداد والمدن القريبة منها ضمن فرص الأمطار الغزيرة".

وحذر الراصد الجوي، من تشكل سيول في جنوب مدن ديالى وشرق واسط وشمال شرقي ميسان.

وتابع الجابر الزيادي بالقول، إن الأمطار تبدأ تدريجياً بعد ظهر اليوم وتبلغ ذروتها الليلة وتنحسر تدريجياً منتصف الليل جنوباً وصباح الغد وسط البلاد.