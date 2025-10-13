تحذير مروري عاجل.. انعدام الرؤية يهدد الطرق

شفق نيوز– بغداد

أصدرت مديرية المرور العامة في العراق، اليوم الاثنين، تحذيراً مهماً بشأن تأثر عدد من محافظات البلاد بموجة من الغبار الكثيف المصحوب بانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

ودعت المديرية في بيان، جميع السائقين ومستخدمي الطريق إلى الالتزام بالإرشادات المرورية حفاظاً على سلامتهم، مشددة على ضرورة تقليل السرعة والقيادة بحذر شديد، واستخدام الأنوار الأمامية الواطئة (المصابيح المنخفضة) دون الضوء العالي، وتشغيل مصابيح الضباب عند الحاجة.

كما أوصت بترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب الحوادث، والتوقف على جانب الطريق في حال انعدام الرؤية بشكل تام مع تشغيل إشارات الانتظار، وتجنب الاجتياز والسرعة العالية نهائياً خلال الأجواء المغبرة.

وأكدت المديرية على أهمية إغلاق نوافذ المركبة وتشغيل نظام التهوية الداخلي حفاظاً على الصحة، مشيرة إلى أن "سلامة أرواح المواطنين أمانة، والالتزام بالتعليمات المرورية يسهم في تقليل الحوادث وحماية الجميع".

وكانت هيئة الأنواء الجوية قد توقعت في وقت سابق، تصاعد الغبار شمال وجنوب غربي البلاد نتيجة نشاط الرياح الجنوبية الشرقية، مع تدني مدى الرؤية في بعض المناطق، مشيرةً إلى اندفاع كتلة هوائية معتدلة يوم الاثنين تتسبب بانخفاض درجات الحرارة وتجدد الأتربة في أجزاء من الأنبار والنجف وغرب صلاح الدين، وصولاً إلى العاصمة بغداد ولكن بشدة أخف.