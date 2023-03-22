تحذير مروري: بعد نيسان ستصادر جميع الدراجات النارية غير المسجلة ‏

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الأربعاء، عزمها مصادرة الدراجات غير المسجلة بجميع أنواعها بمختلف انحاء البلاد بعد انتهاء شهر نيسان المقبل.

وقال مدير اعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن مديرية المرور العامة قررت مصادرة الدراجات غير المسجلة (من 40CC فما فوق) اعتبارا من اليوم الأول لشهر آيار المقبل، أي بعد انتهاء شهر نيسان".

وأوضح أن القرار يشمل كافة أنواع العجلات ذات الإطارين أو ثلاثة إطارات للدراجات الاعتيادية، وكذلك (التوك توك و الستوتة)"، داعيا أصحاب العجلات غير المسجلة الى الاسراع في تسجيلها لدى دوائر المرور".