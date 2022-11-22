تحذير للعراقيين.. السيول قادمة فاستعدوا

شفق نيوز / رجح الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، يوم الثلاثاء، تساقط أمطار غزيرة تسبب موجة سيول نهاية الأسبوع الجاري.

وتوقع الزيادي، خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن تتأثر البلاد بـ"منخفض ممطر قادم من شرق البحر المتوسط، ينتج عنهُ هطول أمطار تبدأ تدريجياً ظهر الخميس المقبل وتتسع ذروتها صباح الجمعة مسببة أمطار غزيرة".

وحذر الراصد الجوي، من "حدوث سيول لبعض المناطق خاصة المناطق الشمالية، بينما بعض الأقسام الشرقية وأجزاء من بعض مدن الوسط تكون غزيرة لبعض الأجزاء".

وأوضح الزيادي، أن "الحالة الماطرة في الجنوب ستكون أقل تأثير"، مرجحاً في الوقت نفسه "تساقط أمطار متفرقة".