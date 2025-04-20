تحذير للسائقين في محافظة عراقية.. اتبعوا هذه الخطوات

شفق نيوز/ أصدرت مديرية مرور الأنبار (أقصى غرب العراق)، مساء الأحد، تحذيراً خاصاً بمستخدمي الطرق داخل المحافظة، لتوخب الحيطة والحذر، نظراً لموجة من العواصف الترابية التي أدّت إلى تدنٍ واضح في مدى الرؤية الأفقية على عدد من الطرق والتقاطعات الرئيسة.

وبحسب بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن "الظروف الجوية الحالية تشكل خطراً على مستخدمي الطرق في محافظة الأنبار، وعلى سائقي المركبات كافة توخي الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات التالية:

1- الالتزام بالسرعات المنخفضة وتفادي القيادة بسرعات عالية

2- تشغيل الأضواء الأمامية المنخفضة والضبابية لتوضيح الرؤية لبقية مستخدمي الطريق.

3- ترك مسافة أمان كافية بين المركبات لتجنب التصادم في حال التوقف المفاجئ.

4- تجنب التوقف في منتصف الطريق عند انعدام الرؤية واللجوء إلى أماكن آمنة مع تشغيل إشارات التحذير عند التوقف فقط.

5- عدم استخدام الضوء العالي لما يسببه من انعكاس يؤثر سلبًا على الرؤية.

وعادت الرياح الغبارية مجدداً إلى الأجواء العراقية، مساء يوم الأحد، حيث ضربت عاصفة شديدة قضاء القائم غربي محافظة الأنبار.

وأفاد شهود عيان لوكالة شفق نيوز، بأن العاصفة تسببت بانخفاض مستوى الرؤية الأفقية بشكل كبير وتعطيل حركة السير في بعض المناطق.

وذكر الشهود أن العاصفة بدأت منذ ساعة، واشتدت تدريجياً، ما دفع العديد من المواطنين إلى التزام منازلهم، فيما شهدت الطرق العامة حركة محدودة بسبب انعدام الرؤية.

وتحذر الجهات الصحية من التعرض المباشر للغبار، خاصة لمرضى الجهاز التنفسي، فيما دعت مديرية الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التنقل إلا للضرورة القصوى.

ويوم الاثنين 15 نيسان/ أبريل الجاري اجتاحت عاصفة غبارية معظم الأجواء العراقية وتسببت بانخفاض الرؤية ودفعت بمن يعانون من مشاكل تنفسية إلى المستشفيات التي استقبلت أكثر من 2750 حالة، تركزت شدتها في جنوبي البلاد.