تحذير للسائقين.. سيول تتسبب بتخسف أعمدة جسر على طريق كركوك - بغداد

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني يوم السبت بأن السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة تسببت بغلق أحد مساري جسر على طريق كركوك - بغداد.

وقال الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نتيجة لوجود تخسف في اعمده جسر داقوق القديم / الشمالي والطريق العام بغداد - كركوك جراء الامطار والسيول يوم امس، تم قطع أحد مساري الجسر لخطورته ولسلامة المواطنين وعجلات الماره".

وأضافت أن "المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في كركوك وجه بأن يكون مرور العجلات التي وزنها ٢ طن فما دون فوق هذا الجسر، لحين إكمال جميع الإجراءات المتعلقة به".

ونوهت الخلية إلى أن "على العجلات الحمل القادمة من اقليم كوردستان العراق ( سليمانية، اربيل) سلك طريق درمان- الحولي في محافظة كركوك مرورا بسيطرة مريم بيك ثم طريق الرشاد - تكريت - بغداد- اما بالنسبة للعجلات القادمة من العاصمة بغداد - ديالى عليها سلك طريق كفري - كلار من ثم إلى إقليم كوردستان العراق".