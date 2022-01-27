تحذير للبنك المركزي العراقي من مادة سريعة الاشتعال

شفق نيوز/ حذرت مديرية الدفاع المدني، يوم الخميس، من مادة "سريعة الاشتعال" تغلف بنايات البنك المركزي العراقي وسط العاصمة بغداد.

وقالت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن فرقها في بغداد - الرصافة أدرت، اليوم، كشفاً لموقعي بناية البنك المركزي وسط بغداد والمغلفة بالكامل بالواح الايكوبوند سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني .

وأوضحت أنه تم عقد اجتماع والاتفاق مع ادارة البنك من أجل تنفيذ أعمال الازالة ورفع المخلفات حسب قانون الدفاع المدني، محذرة بأن الواح الايكوبوند تعد من احد أسباب ازدياد نسبة الحرائق في عام 2021.

وأشارت مديرية الدفاع المدني، إلى أن البنك المركزي شرع بإزالة تغليف الأيكوبود تنفيذا لتعليماتها.