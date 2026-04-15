تحذير لسكان ضفاف دجلة.. إطلاقات مائية تركية "كبيرة" ترفع مناسيب النهر في نينوى

شفق نيوز- نينوى

كشف مصدر في سد الموصل، يوم الأربعاء، عن تجاوز الواردات المائية القادمة من تركيا 1500 متر مكعب في الثانية، ضمن معدلات متزايدة خلال الأيام الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الإطلاقات من سد الموصل باتجاه نهر دجلة بلغت نحو 1750 متر مكعب في الثانية، مقارنة بإطلاقات سابقة وصلت إلى 2000 متر مكعب في الثانية، ما يعكس استمرار ارتفاع مناسيب النهر وسرعة التيار.

وجدد التحذير، للمواطنين المتواجدين ضمن حوض نهر دجلة - ولاسيما في المواقع الترفيهية والمقالع ومربي المواشي - بضرورة الابتعاد عن مجرى النهر بسبب خطورة التيار.

وأكد المصدر، أن السد يمتلك طاقة تخزينية كافية لاستيعاب مياه ذوبان الثلج وأي موجات فيضانية محتملة، ولا توجد مخاوف حالياً على سلامة السد.

ووجه قائممقام قضاء الموصل هشام الهاشمي، يوم السبت الماضي، تحذيراً إلى أصحاب الكازينوهات والمناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة، بالتزامن مع رفع الإطلاقات المائية من سد الموصل.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد وجّه، يوم الجمعة الماضي، باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة في عدد من الوحدات الإدارية، على خلفية معلومات تفيد بزيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل باتجاه نهر دجلة.

وأفاد مصدر محلي بمحافظة نينوى في تصريح لوكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي، بأن مديرية الموارد المائية أصدرت تحذيرات للمواقع والمنشآت القريبة من حوض نهر دجلة بضرورة اتخاذ الحيطة والإخلاء عند الحاجة، على خلفية ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

وقال المصدر، إن "التحذيرات شملت عدداً من المواقع القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة".