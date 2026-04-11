تحذير لسكان الموصل: ابتعدوا فوراً عن ضفاف دجلة

وجه قائممقام قضاء الموصل هشام الهاشمي، يوم السبت، تحذيراً إلى أصحاب الكازينوهات والمناطق الواقعة على ضفاف نهر دجلة، بالتزامن مع رفع الإطلاقات المائية من سد الموصل.

وقال الهاشمي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قائممقامية الموصل أبلغت جميع أصحاب الكازينوهات والمناطق الممتدة على حوض النهر بضرورة اتخاذ إجراءات السلامة الفورية، مع رفع التصريف المطلق من سد الموصل إلى (2000) متر مكعب في الثانية بدلاً من (1750)، وذلك عند الساعة الثامنة من، مساء اليوم السبت".

وأضاف أن "التوجيهات شددت على الابتعاد عن حوض النهر وعدم الاقتراب منه لأي سبب كان، لحين عودة مناسيب المياه إلى وضعها الطبيعي، حفاظاً على الأرواح والممتلكات".

وأشار الهاشمي، إلى أن "هذه الإجراءات تأتي ضمن التدابير الاحترازية لمواجهة ارتفاع مناسيب نهر دجلة نتيجة زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل".

هذا ووجّه محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم أمس الجمعة، باتخاذ إجراءات احترازية عاجلة في عدد من الوحدات الإدارية، على خلفية معلومات تفيد بزيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل باتجاه نهر دجلة.

وكان مصدر محلي في نينوى قد أفاد في تصريح لوكالة شفق نيوز، أول أمس الخميس، بأن مديرية الموارد المائية أصدرت تحذيرات للمواقع والمنشآت القريبة من حوض نهر دجلة بضرورة اتخاذ الحيطة والإخلاء عند الحاجة، على خلفية ارتفاع مناسيب المياه نتيجة زيادة الإطلاقات من سد الموصل.

وقال المصدر، إن "التحذيرات شملت عدداً من المواقع القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاع مفاجئ قد يؤدي إلى غمر بعض المناطق المنخفضة".