تحذير لسالكي الطرق وأصحاب التحسس.. "طقس متقلب" خلال اليومين القادمين

شفق نيوز / توقع خبير في الأرصاد الجوية، يوم الأربعاء، انخفاض درجات الحرارة نهاري الخميس والجمعة في العراق، وفيما توقع انتشار موجات من الغبار تبدأ من المنطقة الغربية وتمتد الى الجنوب، أكد إمكانية هطول الامطار الرعدية في بعض المناطق والثلوج في المناطق الشمالية.

وقال صادق العطية في منشور على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك" وتابعته وكالة شفق نيوز، "أتوقع انخفاضاً بدرجات الحرارة نهار الخميس والجمعة بفارق 5 درجات عن اليوم الاربعاء، لتعود الى معدلاتها العامة، مع اجواء دافئة جنوباً، فيما ستكون معتدلة نهاراً تميل الى البرودة النسبية خلال الليل والصباح في وسط وغرب البلاد، مع برودة محسوسة في شمال البلاد خصوصا خلال الليل".

وأضاف العطية أنه "من المتوقع أيضاً انتشار موجات من الغبار بسبب نشاط الرياح الشمالية الغربية التي ستجتاح غرب البلاد صباح الخميس، ثم تتجه نحو مدن الفرات الاوسط والنجف وبادية الجنوب والسماوة ثم ذي قار والبصرة مساءً، ما يقلل من مدى الرؤية الافقية كثيرا لذلك يتوجب الحذر لسالكي الطرق الخارجية ومرضى التحسس والربو"، متوقعاً أن "يزول الغبار خلال النهار لكنه يستمر لوقت متأخر من الليل في البصرة التي يجتاحها ليلاً".

وبيّن الخبير الجوي أن "السحب ستظهر على ارتفاعات مختلفة في اغلب المدن، وتزداد في مدن الشمال مع وجود فرص لهطول زخات من الامطار يوم الخميس تشمل مناطق (شمال نينوى ودهوك والسليمانية وكركوك وشمال صلاح الدين)، فيما تستمر فرص الامطار الرعدية احيانا في المدن اعلاه مع شمول اغلب مناطق نينوى اضافه لمناطق من صلاح الدين والانبار وديالئ وربما العاصمة بغداد بهطولات خفيفة يوم الجمعة".

وأكد خبير الأرصاد الجوية، أن "فرص هطول ثلوج يشمل المرتفعات الجبلية شمالاً، وربما تلامس بعض المناطق المنخفضة في السليمانية مساء او ليل الجمعة/ السبت".