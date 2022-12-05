تحذير قضائي بشأن تحويل أراض زراعية إلى سكنية في نينوى (وثيقة)

شفق نيوز / وجهت محكمة استئناف نينوى، يوم الاثنين، كتاباً إلى المحافظ نجم الجبوري، حذرت فيه من استغلال الأراضي الزراعية بالمحافظة بتحويل جنسها إلى سكني.

وحصلت وكالة شفق نيوز، على وثيقة صادرة عن المحكمة، وموجهة إلى مكتب محافظ نينوى، أظهرت "تحذير رئيس محكمة الاستئناف، من عودة استغلال الجمعيات للأراضي الزراعية من أجل الانتفاع من قرار مجلس الوزراء الأخير الذي قضى بتحويل جنس أراض زراعية مستوفية الشروط إلى سكنية".

وجاء في الوثيقة أيضاً، توجيه المحكمة، الدوائر ذات العلاقة بـ"متابعة الأمر بصورة جدية، وعدم التهاون من أجل الحفاظ على المال العام".