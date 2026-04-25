تحذير في القائم من "جريان قوي" في وادي المانعي بسبب الأمطار

شفق نيوز- الأنبار

أصدرت قائممقامية قضاء القائم في محافظة الأنبار، يوم السبت، تحذيراً للمواطنين من جريان قوي يشهده وادي المانعي نتيجة الأمطار التي هطلت على المنطقة.

وقال قائممقام قضاء القائم تركي محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "السيول المتدفقة في الوادي قادمة من مناطق بعيدة في الصحراء، ما يزيد من خطورة الاقتراب من مجراه خلال هذه الفترة".

ودعت القائممقام جميع الأهالي إلى "الابتعاد عن مجرى الوادي وعدم المجازفة بالاقتراب منه، حفاظاً على سلامتهم"، مؤكداً على "ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية وتوخي الحيطة والحذر".

يشار إلى أن موجة الأمطار الأخيرة في عموم العراق تسبب بسيول كثيرة وارتفاع كبير بمستوى مياه الأنهر، وبعض المشكلات كان آخرها ارتفاع منسوب نهر دجلة في محافظة صلاح الدين، بنسبة حادة لم تحدث في المحافظة منذ 30 عاما، في حين شهدت مدينة الموصل قبل أيام تحذيرات من الشرطة النهاية لأهالي المناطق القريبة من ضفاف دجلة.