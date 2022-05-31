العراق يشدد اجراءاته لاحتواء الحمى النزفية ويحذر من لحوم وقصابين مصابين

شفق نيوز / كشفت إدارة مستشفى بغداد البيطري، اليوم الثلاثاء، عن طريقة انتشار فيروس الحمى النزفية وكيفية القضاء عليه بطرق سهلة، وفيما حذرت من اللحوم غير المرخصة والمتعاملين بها، أكدت انها تتبع طرق وإجراءات معينة لمواجهة أي حالة ينتشر فيها الفيروس.

وقال مدير مستشفى بغداد البيطري الدكتور محسن خضير العامري في حديث لوكالة شفق نيوز إن " فيروس الحمى النزفية ينتقل عبر القراد أما للحيوان وهنا يصبح اللحم الحيواني غير المرخص والمختوم عرضة للإصابة بهذا المرض، أو ينتقل بشكل مباشر الى الانسان عبر القراد نفسه بوخز الجسم وانتقال الفيروس اليه، مبينا أن "هناك إمكانية لعلاج الفيروس لكن تطوره قد يؤدي الى حالات مميتة عبر تأثيره على نشاط الكبد وإيقاف وظائف الجسم بشكل عام".

وأضاف العامري ان "الفيروس يمكن قتله والقضاء عليه بسهولة عبر درجة حرارة تتراوح ما بين 56- 100 درجة مئوية وكذلك باستخدام الغسول العادية والصابون"، مبينا في الوقت ذاته أن "القصابين والذي لا يعلمون بإصابتهم يكونون أكثر الأشخاص خطراً نتيجة تعاملهم المباشر مع الحيوان واللحم المصاب".

وبيّن العامري إجراءات دائرة البيطرة لمواجهة مرض الحمى النزفية وذلك عبر "تطويق المنطقة المصابة او الموبوءة بمسافة 15 كم ومنع انتقال الحيوانات من داخل المنطقة المصابة الى خارجها، ومنع عمليات ذبح المواشي في المنطقة والبدء بعملية رش المبيدات التي تقضي على الوسيط الناقل لمنع انتشار الفيروس الى مناطق أخرى".