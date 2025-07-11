تحذير عاجل من شمس العراق ودعوة لتقليص ساعات الدوام

شفق نيوز- بغداد

دعت خبيرة التلوث الإشعاعي والبيئي، إقبال لطيف، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتقليص ساعات الدوام الرسمي خلال فترات الذروة الحرارية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتزايد التأثيرات الضارة لاختراق طبقة الأوزون.

وأوضحت لطيف، لوكالة شفق نيوز"، أن "الأشعة فوق البنفسجية الناتجة عن اختراق الأوزون تعد من أخطر الملوثات البيئية التي يتعرض لها الإنسان في الوقت الحالي، إذ تسبب إجهاداً حرارياً شديداً قد يؤدي إلى ضربات شمس تكون قاتلة، كما حدث مؤخراً مع عدد من طلاب الكلية العسكرية".

وأكدت أن "مواجهة هذا الخطر يتطلب عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتداء الملابس البيضاء وتجنب الغامقة على غرار سكان المناطق الإفريقية، كونها تعكس الحرارة ولا تمتصها"، مشيرة إلى أهمية "شرب كميات كافية من السوائل، واستخدام المظلات الشمسية والقبعات الواقية، لتقليل تأثير الإشعاع الشمسي على الصحة العامة".

وشددت لطيف، على أن "تقليص ساعات العمل في ظل هذه الظروف البيئية أصبح ضرورة ملحة، للحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين في المرافق المختلفة".